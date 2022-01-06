Надаль — о скандале с Джоковичем: понимаю раздражение людей в Австралии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль более подробно прокомментировал скандальную ситуацию с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Сербскому теннисисту не дали пройти паспортный контроль в аэропорту Мельбурна (Австралия), куда он прилетел на Australian Open. Его продержали более пяти часов в аэропорту, где он беседовал с пограничниками. В итоге сербу аннулировали визу, он должен в ближайшее время покинуть страну.



Ранее Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Местные власти посчитали, что у серба не было достаточных оснований для медотвода.



«Конечно, то что происходит, это нехорошо. Но я не могу иметь собственное объективное мнение, учитывая, что мне неизвестны все подробности и детали. Я понимаю, что люди в последние два года много страдали из-за пандемии.



Я говорю, что понимаю раздражение людей в Австралии этим делом, учитывая, через что им пришлось пройти. Многие люди не смогли вернуться домой. Я доверяю врачам, которые говорят, что всем надо вакцинироваться. Я сам болел коронавирусом, вакцинировался дважды», — сказал Надаль на пресс-конференции.