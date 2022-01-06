Медведев упрочил лидерство в списке игроков с наибольшим количеством побед на ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал 10-ю победу в одиночном разряде на ATP Cup и 14-ю победу в паре. Вторая ракетка мира упрочил лидерство в списке игроков с наибольшим количеством побед на турнире.



Второе место в списке делят серб Новак Джокович и испанец Пабло Карреньо-Буста. У Джоковича 11 побед при восьми поражениях. Карреньо-Буста одержал 11 побед и потерпел пять поражений.

Лидеры ATP Cup по количеству побед:



1. Даниил Медведев (Россия) – 14 всего – 10 в одиночке (сезоны 2020-2022)

2. Новак Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)

3. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 11-5 (2020-2022)

4. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 10-10 (2020-2022)

5. Дэн Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)

6. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022)