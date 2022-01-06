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Медведев отпраздновал победу над Берреттини, запустив волны руками

Медведев отпраздновал победу над Берреттини, запустив волны руками
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Российский теннисист Даниил Медведев показал новое празднование на матче ATP Cup с итальянцем Маттео Берреттини. Россиянин одержал победу со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. После матча Медведев запустил волны руками.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP Cup.

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, обыграв Италию со счётом 2:1. Судьба матча решилась в парной встрече. Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу в парной встрече с итальянцами Маттео Берреттини и Янником Синнером на турнире ATP Cup. Матч закончился со счётом 5:7, 6:4, [10:5] в пользу россиян.

Россия заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал, победив Италию со счётом 2-1. Ранее в противостоянии Россия — Италия Сафиуллин проиграл Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев обыграл Берреттини со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

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