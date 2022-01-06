Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в матче второго круга турнира в Мельбурне (Австралия). Она обыграла Анну Бондарь из Венгрии со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.



Матч продолжался 4 часа 14 минут (с учётом перерыва). Потапова выполнила 10 эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Её соперница шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.



Эта победа позволила россиянке выйти в четвертьфинал соревнований. Её следующей соперницей будет победитель матча Вероника Кудерметова (Россия) — Мэдисон Бренгл (США).



Призовой фонд соревнований составляет более $ 230 тыс. В Австралии проходят сразу несколько турниров перед стартом Australian Open.