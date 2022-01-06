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Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в матче второго круга турнира в Мельбурне (Австралия). Она обыграла Анну Бондарь из Венгрии со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.

Матч продолжался 4 часа 14 минут (с учётом перерыва). Потапова выполнила 10 эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Её соперница шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Эта победа позволила россиянке выйти в четвертьфинал соревнований. Её следующей соперницей будет победитель матча Вероника Кудерметова (Россия) — Мэдисон Бренгл (США).

Призовой фонд соревнований составляет более $ 230 тыс. В Австралии проходят сразу несколько турниров перед стартом Australian Open.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 05:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 7
4 		7 7 5
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Комментарии
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