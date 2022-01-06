Тарпищев: видимо, Джоковичу обещали, что он пройдёт таможню. Но я за единые правила

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг 20-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича и Открытого чемпионата Австралии.

«Непонятно, зачем тогда Джокович летел в Австралию. Наверное, ему кто-то что-то обещал, что он пройдёт таможню. Правила для всех должны быть одинаковыми. Но мы знаем про терапевтические исключения, про астматиков. Хотя в теннисе таких прецедентов не было. Я сторонник единых правил, но просто так он бы в Австралию не вылетал. Он же не дурак.

Если Даня (Медведев. — Прим. «Чемпионата») будет первым номером посева, это ему никак не поможет. Главное — выйти во вторую недели без особой затраты сил. Было бы хорошо, если жребий будет удачным. Это очень важно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.