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Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне, разгромив Русе

Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне, разгромив Русе
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Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп пробилась в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В матче 2-го круга она обыграла соотечественницу Елену-Габриэлу Русе. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и закончилась со счётом 6:2, 6:1.

Халеп выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей второй сеяной на турнире Халеп будет швейцарка Виктория Голубич. Она получила шестой номер посева на турнире в Мельбурне.

Призовой фонд соревнований составляет более $ 230 тыс. В Австралии проходят сразу несколько турниров перед стартом Australian Open.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 05:40 МСК
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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