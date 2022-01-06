Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне, разгромив Русе
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Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп пробилась в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В матче 2-го круга она обыграла соотечественницу Елену-Габриэлу Русе. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и закончилась со счётом 6:2, 6:1.
Халеп выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
Следующей соперницей второй сеяной на турнире Халеп будет швейцарка Виктория Голубич. Она получила шестой номер посева на турнире в Мельбурне.
Призовой фонд соревнований составляет более $ 230 тыс. В Австралии проходят сразу несколько турниров перед стартом Australian Open.
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