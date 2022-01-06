Даниил Медведев прокомментировал скандал с Новаком Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о скандальной ситуации с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Ему аннулировали австралийскую визу по прилёту в Австралию на Australian Open.



Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти пришли к выводу, что у серба не было оснований для медотвода. В связи с этим его визу аннулировали.



Новак подаст апелляцию. Ранее стало известно, что итоговое решение будет принято в понедельник, 10 января. Ожидается, что его депортируют и могут запретить въезд в Австралию на несколько лет.



«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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