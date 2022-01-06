Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал скандал с Новаком Джоковичем

Даниил Медведев прокомментировал скандал с Новаком Джоковичем
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о скандальной ситуации с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Ему аннулировали австралийскую визу по прилёту в Австралию на Australian Open.

Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти пришли к выводу, что у серба не было оснований для медотвода. В связи с этим его визу аннулировали.

Новак подаст апелляцию. Ранее стало известно, что итоговое решение будет принято в понедельник, 10 января. Ожидается, что его депортируют и могут запретить въезд в Австралию на несколько лет.

«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Новость по теме
Надаль — о скандале с Джоковичем: понимаю раздражение людей в Австралии
«Это публичное унижение». Как в аэропорту Мельбурна «мариновали» лучшего теннисиста мира «Это публичное унижение». Как в аэропорту Мельбурна «мариновали» лучшего теннисиста мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022