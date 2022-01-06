Осака разгромила Заневскую и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). Первый номер посева в матче 1/8 финала разгромила Марину Заневскую из Беларуси со счётом 6:1, 6:1.



Продолжительность матча составила 59 минут. 13-я ракетка мира Осака выполнила три эйса, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



Соперницей Осаки по четвертьфиналу будет немка Андреа Петкович. Она ранее обыграла в упорной борьбе француженку Клару Бюрель (7:5, 2:6, 6:4).



Призовой фонд соревнований составляет более $ 230 тыс. В Австралии проходят сразу несколько турниров перед стартом Australian Open.