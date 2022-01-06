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Осака разгромила Заневскую и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Осака разгромила Заневскую и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
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Японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). Первый номер посева в матче 1/8 финала разгромила Марину Заневскую из Беларуси со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность матча составила 59 минут. 13-я ракетка мира Осака выполнила три эйса, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Соперницей Осаки по четвертьфиналу будет немка Андреа Петкович. Она ранее обыграла в упорной борьбе француженку Клару Бюрель (7:5, 2:6, 6:4).

Призовой фонд соревнований составляет более $ 230 тыс. В Австралии проходят сразу несколько турниров перед стартом Australian Open.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 11:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Марина Заневская
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
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