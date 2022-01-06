Вероника Кудерметова сыграет с Анастасией Потаповой в четвертьфинале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под третьим номером, пробилась в четвертьфинал. В матче второго круга она обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 6:0, 3:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Вероника, занимающая 31-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 239 477 Кудерметова поспорит с соотечественницей Анастасией Потаповой. Ранее во втором круге поражение потерпела двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва.