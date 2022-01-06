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Вероника Кудерметова сыграет с Анастасией Потаповой в четвертьфинале турнира в Мельбурне

Вероника Кудерметова сыграет с Анастасией Потаповой в четвертьфинале турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под третьим номером, пробилась в четвертьфинал. В матче второго круга она обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 6:0, 3:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Вероника, занимающая 31-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 239 477 Кудерметова поспорит с соотечественницей Анастасией Потаповой. Ранее во втором круге поражение потерпела двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 11:25 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
0 		6 5
         
Мэдисон Бренгл
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
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