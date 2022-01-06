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Рублёв сдал отрицательный тест на коронавирус и вылетел в Мельбурн

Рублёв сдал отрицательный тест на коронавирус и вылетел в Мельбурн
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Российский теннисист Андрей Рублёв уже вылетел в Мельбурн (Австралия), чтобы принять участие в Australian Open. Россиянин сдал новые тесты на коронавирус, они дали отрицательный результат, об этом сообщила его представитель Софья Тартакова.

«Все тесты на коронавирус у Рублёва отрицательные. Он уже в Мельбурне, вчера улетел», — цитирует Тартакову «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Рублёв заразился коронавирусом, из-за чего он не смог принять участие в ATP Cup. При этом было неизвестно, сможет ли российский теннисист восстановиться к турниру «Большого шлема». Отметим, что из-за заражения коронавирусом ATP Cup также пропускают россияне Аслан Карацев и Евгений Донской.

Australian Open будет проходить с 17 по 30 января.

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