Джоковичу не разрешили переехать в дом и не вернули вещи. В его номере завелись жуки

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой, сообщает журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

Журналист также сообщает, что Новаку до сих не вернули кошелёк и вещи, которые остались в аэропорту. В номере Джоковича в отеле завелись жуки.