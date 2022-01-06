Определился соперник сборной России в полуфинале ATP Cup

Сборная России по теннису узнала соперника по полуфиналу на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее. Российские теннисисты сыграют со сборной Канады. Это стало известно после того, как канадцы досрочно победили сборную Германии в матче группового турнира и заняли первое место в своём квартете.

В первом матче противостояния Канада — Германия Денис Шаповалов обыграл Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:6, 4:6, 6:3. Во втором матче Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее Александра Зверева (6:4, 4:6, 6:3). Парная встреча, в которой с Оже-Альяссимом и Шаповаловым должны сразиться Кевин Кравиц и Тим Пюц, уже не повлияет на итоговый расклад.

В другом полуфинале сойдутся Испания и Польша. Финал турнира состоится 9 января.