Определился соперник сборной России в полуфинале ATP Cup
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Сборная России по теннису узнала соперника по полуфиналу на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее. Российские теннисисты сыграют со сборной Канады. Это стало известно после того, как канадцы досрочно победили сборную Германии в матче группового турнира и заняли первое место в своём квартете.
В первом матче противостояния Канада — Германия Денис Шаповалов обыграл Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:6, 4:6, 6:3. Во втором матче Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее Александра Зверева (6:4, 4:6, 6:3). Парная встреча, в которой с Оже-Альяссимом и Шаповаловым должны сразиться Кевин Кравиц и Тим Пюц, уже не повлияет на итоговый расклад.
В другом полуфинале сойдутся Испания и Польша. Финал турнира состоится 9 января.
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