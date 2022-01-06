После дела Джоковича начато расследование в отношении других игроков с медотводами

Пограничники Австралии расследуют дела других теннисистов с медицинскими исключениями, позволяющими выступить на Australian Open без прививки от коронавируса, сообщает The Age. По данным источника, расследования начались после скандала с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию.



Ранее сообщалось, что, помимо Джоковича, ещё пять игроков получили медицинские исключения. Их имена неизвестны. Информацию о расследовании подтвердила министр внутренних дел Карен Эндрюс.



«Я знаю, что есть разговоры об этих людях. Могу заверить, что наши пограничные службы проводят расследование. Нужно, чтобы они всё изучили. Но если игроки не предоставят нужные доказательства, мы предпримем необходимые действия», — сказала Эндрюс.

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