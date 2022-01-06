«Немножко унизительно». Анна Дмитриева высказалась о скандале вокруг Новака Джоковича

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева отреагировала на скандальную ситуацию вокруг первой ракетки мира серба Новака Джоковича. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

«То, что его оставили в Австралии до разбора апелляции, даёт надежду, что ему могут простить неправильные медикаментозные бумажки, которые он предоставил. Мы же не знаем причину медотвода. Тот факт, что он последние 3-4 месяца давал понять, что не будет прививаться, но, скорее всего, будет участвовать в Australian Open, говорит о том, что он рассчитывал на какие-то послабления. Компания Tennis Australia, которая проводит Открытый чемпионат, договорилась с правительством штата Виктории о приезде Джоковича, а сейчас эта компания ретировалась.



Правовым организациям всё равно на великие достижения Джоковича и на то, будет он выступать в Австралии или нет. Они руководствуются буквой закона, которая не удовлетворена доказательствами медотвода серба. Можно только ему посочувствовать. Для такого великого чемпиона всё, что происходит, немножко унизительно, но он, видимо, всё-таки хотел обойти какие-то правила. В данном случае настырность Новака и вызвала раздражение», — приводит слова Дмитриевой «Спорт-экспресс».