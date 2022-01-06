Вихлянцева, привившаяся не одобренным Австралией «Спутником», оценила скандал с Джоковичем

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о скандальной ситуации с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию.
Джокович столкнулся с проблемами из-за медотвода, позволяющего не вакцинироваться и прибыть в Австралию, будучи невакцинированным. Ему аннулировали визу, ожидается, что в понедельник, 10 января, будет принято итоговое решение о депортации Новака. Что касается Вихлянцевой, то ранее она сообщила, что пропустит Australian Open, так как вакцина «Спутник», которой она привилась, не одобрена в Австралии.
«Я не хочу кого-то обвинять или говорить, что что-то не так, нет. Я думаю, у Новака имеются медицинские исключения, которые он предъявил. И они были подходящими с точки зрения Tennis Australia и правительства Австралии», — приводит слова россиянки ITV.
- 6 января 2022
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