Павлюченкова обратилась к болельщикам, она вылечилась от коронавируса

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала новую запись в своём «твиттере». Она поблагодарила болельщиков за поддержку.



Ранее стало известно, что Анастасия вылечилась от коронавируса, который подхватила перед Australian Open. Теперь она начинает подготовку к Australian Open, который пройдёт в январе в Австралии.



«Поправилась после болезни. Очень медленно, но готовлюсь к Australian Open. Спасибо всем вам за сообщения и поддержку», — написала Павлюченкова, выложив новое фото.

Запись можно посмотреть в «твиттере» российской теннисистки.

В 2021 году Павлюченкова провела 49 официальных матчей, из которых 29 выиграла, а 20 проиграла. В ноябре она поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере.