Павлюченкова обратилась к болельщикам, она вылечилась от коронавируса
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Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала новую запись в своём «твиттере». Она поблагодарила болельщиков за поддержку.
Ранее стало известно, что Анастасия вылечилась от коронавируса, который подхватила перед Australian Open. Теперь она начинает подготовку к Australian Open, который пройдёт в январе в Австралии.
«Поправилась после болезни. Очень медленно, но готовлюсь к Australian Open. Спасибо всем вам за сообщения и поддержку», — написала Павлюченкова, выложив новое фото.
Запись можно посмотреть в «твиттере» российской теннисистки.
В 2021 году Павлюченкова провела 49 официальных матчей, из которых 29 выиграла, а 20 проиграла. В ноябре она поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере.
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