Оже-Альяссим впервые в карьере одолел соперника из топ-5

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, обыгравший представителя Германии Александра Зверева (6:4, 4:6, 6:3) и позволивший своей команде выйти в полуфинал ATP Cup, впервые в карьере обыграл соперника из топ-5 рейтинга.

Для 21-летнего канадца победа над третьей ракеткой мира Александром Зверевым стала первой при восьми поражениях от других оппонентов из топ-5 ATP.

Напомним, сборная России по теннису узнала соперника по полуфиналу на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее. Российские теннисисты сыграют со сборной Канады. Это стало известно после того, как канадцы досрочно победили сборную Германии в матче группового турнира и заняли первое место в своём квартете.

В другом полуфинале сойдутся Испания и Польша. Финал турнира состоится 9 января.