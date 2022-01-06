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«Моего сына держат в плену». Мама Джоковича — об условиях проживания в карантинном отеле

«Моего сына держат в плену». Мама Джоковича — об условиях проживания в карантинном отеле
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Дияна Джокович, мама первой ракетки мира Новака Джоковича, высказалась об условиях проживания сына в карантинном отеле в Австралии.

«Моего сына держат в плену. Место, где он находится, очень грязное, там полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески», — приводит слова Дияны Джокович журналист Луиджи Гатто у себя в «твиттере».

Напомним, ранее сегодня, 6 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой.

Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

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