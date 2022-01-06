«Моего сына держат в плену». Мама Джоковича — об условиях проживания в карантинном отеле

Дияна Джокович, мама первой ракетки мира Новака Джоковича, высказалась об условиях проживания сына в карантинном отеле в Австралии.
«Моего сына держат в плену. Место, где он находится, очень грязное, там полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески», — приводит слова Дияны Джокович журналист Луиджи Гатто у себя в «твиттере».
Напомним, ранее сегодня, 6 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой.
Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.
- 6 января 2022
-
17:45
-
17:33
-
16:38
-
16:31
-
16:28
-
15:57
-
15:27
-
15:18
-
14:59
-
14:45
-
13:54
-
13:47
-
13:44
-
13:16
-
13:14
-
12:57
-
12:54
-
12:44
-
12:29
-
12:02
-
11:55
-
11:13
-
11:03
-
11:01
-
10:59
-
10:57
-
10:54
-
10:53
-
10:43
-
10:42
-
10:41
-
10:23
-
10:18
-
10:06
-
10:03