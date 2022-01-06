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Младший брат Джоковича: с Новаком обращаются как с преступником. Это скандал!

Младший брат Джоковича: с Новаком обращаются как с преступником. Это скандал!
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Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, поделился мнением об инциденте, который произошёл с первой ракеткой мира в Австралии.

«С моим братом Новаком обращаются как с преступником, но у него была такая же виза, как и у других игроков, которым разрешили въезд в Австралию. Он величайший спортсмен всех времён. Это скандал!» — приводит слова Джордже Джоковича журналист Луиджи Гатто у себя в «твиттере».

Напомним, ранее сегодня, 6 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой.

Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

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