Российская теннисистка Бычкова считает, что скандал с визой Джоковича создан умышленно

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в Австралии.

«Я не верю, что человек, который летит выигрывать Australian Open и взял с собой большую команду специалистов, за предсезонку не сумел подготовить нужные документы. Я не верю, что Tennis Australia разрешила ему прилететь по одной-единственной справке, зная, что этого будет недостаточно. У меня не складывается пазл.

В прошлом году я достаточно много ездила по разным турнирам. Допустим, мне надо было попасть в Латвию, что сделать довольно тяжело. И попасть туда можешь по приглашению от федерации тенниса, которая каждого игрока согласовывает со всеми необходимыми инстанциями, чтобы его пропустили через границу. Федерация несколько раз перепроверяет все бумаги, чтобы не было конфуза. Ровно такая же система и в Австралии, тем более речь идёт не о каком-то игроке, а о Новаке Джоковиче, о первой ракетке мира. Tennis Australia просто не могла не согласовать с миграционной службой приезд серба. Какая-то дичь. Я не понимаю, что происходит. И клеймить Джоковича из-за того, что он полетел туда с медотводом, не имеет смысла, он не один так сделал.

Считаю ли я, что вся эта история создана умышленно? Да. Я читаю появляющиеся новости, причём из всех значимых источников, но понимаю, что реально важной информации нам не дают. Новости пишут в таком количестве, просто чтобы написать и собрать клики и просмотры. По факту вообще ничего не становится ясно. В итоге Новак сидит в каком-то отеле с беженцами до понедельника, что вообще полная дичь. А члены его команды не рядом с ним. Почему?

Нам вкидывают обрывки информации, которые до конца не проясняют ситуацию. Поэтому лично я не могу составить чёткое мнение о том, что происходит. А значит, я не склонна сейчас защищать или ругать Новака. Не думаю, что Джокович просто так летел 20 часов в Австралию… Так не бывает, я не верю.

Джокович же не антиваксер, он высказывался за то, что у человека должно быть право выбора. Здесь выбора не дают, выбора нет практически ни в какой стране сейчас. Возможно, он хочет стать лицом этой борьбы. И, может быть, это не вопрос тщеславия, он реально исходит из благих намерений, считая свою позицию правильной. Нужно ещё понимать, что Джокович очень непростой человек с весьма сложным характером. Переубедить его сложно в любой ситуации, если уж он что-то решил для себя. Наверное, он хочет стать лидером какого-то движения.

Короче говоря, какая-то очень непонятная игра происходит в Австралии. Никакой симпатии к Джоковичу, никакого негатива к правительству Австралии, и наоборот. Просто непонятно, что происходит. Такая ситуация не должна была возникнуть на таком уровне. Всё это закулисная игра.

Та ситуация на US Open с его дисквалификацией тоже была абсолютно дикой и непонятной. Поэтому я не исключаю варианта, что его статус борца за права униженных и создателя нового теннисного профсоюза играет свою роль. Не исключаю такой вариант, что его попытаются задвинуть и отправить на пенсию. Это не какое-то утверждение, но как вариант такое возможно. Новак противоборствует системе, а это обычно заканчивается не очень, даже для таких крутых ребят, как он», — приводит слова Бычковой «Рейтинг Букмекеров».