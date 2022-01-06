Зрителю запретили показывать плакат в поддержку Джоковича на мужском турнире в Мельбурне

Одному из зрителей во время матча мужского турнира в Мельбурне (Австралия) запретили держать плакат в поддержку первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

Плакат гласил: «Новакс Джокович — заложник коммунистического штата Дэна Эндрюса!» Дэн Эндрюс – премьер-министр штата Виктория, где пройдёт Открытый чемпионат Австралии в этом году.

Как сообщает журналист Бен Ротенберг у себя в «твиттере», представитель охраны на арене Рода Лэйвера назвал плакат неуместным и потребовал убрать его. Текст нарушает пункт правил, запрещающий проносить на стадион политические плакаты.

Напомним, ранее сегодня, 6 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой.

Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.