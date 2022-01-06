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Птица испортила кепку Опелке во время матча в Мельбурне. Затем он пошутил про главу ATP

Птица испортила кепку Опелке во время матча в Мельбурне. Затем он пошутил про главу ATP
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Матч второго круга мужского турнира в Мельбурне (Австралия) между американским теннисистом Райлли Опелкой и соотечественником Максимом Кресси был прерван из-за инцидента с кепкой одного из теннисистов. Птица, пролетавшая над кортом, нагадила на кепку Опелки. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Matthew.

Теннисист попросил остановить матч, так как не мог играть без головного убора. Он собирал мешавшие спортсмену длинные волосы.

По правилам турнира Опелке нужно было найти головной убор без крупного логотипа. В ответ американец пошутил, что был бы рад кепке с именем главы ATP Андреа Гауденци.

Организаторы сначала предоставили американскому теннисисту кепку с логотипом Australian Оpen, которая не подошла ему по размеру. Позже теннисисту принесли другой головной убор, в котором он доиграл матч. Встреча закончилась победой Кресси со счётом 4:6, 7:6, 7:6.

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