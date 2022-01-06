Семья и фанаты Джоковича вышли на улицы Сербии в поддержку теннисиста

Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, заявил, что вся семья теннисиста и его болельщики выйдут на улицы Сербии, если конфликт с сербом не разрешится. Ближе к вечеру на улицах Белграда начали появляться скопления людей.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.