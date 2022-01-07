Петкович — о возможном завершении карьеры: я молода для жизни, но стара для тенниса

Немецкая теннисистка Андреа Петкович ответила, как она подходит к потенциально последнему сезону в профессиональной карьере.

«Мне 34, я молода для жизни, но стара для тенниса. Я уже вижу финиш. Иногда становится очень грустно, потому что это моя страсть. Я это люблю. Я люблю соревноваться. Мне нравится играть с молодыми девушками, у которых такой удивительный новый настрой и которые несут всю эту энергию в мир, в частности, в мир тенниса. Я просто горжусь, что всё ещё здесь и держусь с ними на корте.

Моя цель на этот год – быть как можно профессиональнее, быть лучшей версией себя на корте. Во всех отношениях: физика, восстановление и ещё психология. Просто хочу выходить и бороться за каждое очко, верить в себя, а там будет видно, сколько мне позволит моё тело.

Но да, грустно видеть финишную черту, но я думаю, что мне просто нужно пройти через все эти чувства и эмоции.

Ничто не сравнится с теннисом. А я перепробовала всё. Я работала на телевидении, писала. Мне нравилось почти всё. Но этот особый адреналин, который испытываешь после победы в матче, или особое смятие внутри после поражения, взлёты и падения, конкуренция – ничто с этим не сравнится. Когда пробуешь что-то другое, довольно быстро понимаешь, что теннис заменить очень сложно», — приводит слова Петкович WTA Tennis.

Напомним, немецкая теннисистка Андреа Петкович определилась с тем, что 2022 год станет последним в её профессиональной карьере.

За 15 лет профессиональной карьеры Андреа выиграла семь турниров категории WTA в одиночном разряде. Её лучшей позицией в рейтинге было девятое место, которое она занимала в октябре 2011 года. Самым успешным выступлением на турнире «Большого шлема» для немки стал полуфинал «Ролан Гаррос» — 2014. В сезоне-2021 Петкович провела 45 матчей, в которых одержала 22 победы. В её активе — завоёванный трофей в Клуж-Напоке.