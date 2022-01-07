Дарья Касаткина уверенно вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал проходящего в австралийском Мельбурне турнира категории WTA-250 с призовым фондом $ 239 477 долларов США.



В ночь на пятницу по московскому времени в четвертьфинальном матче занимающая 26-е место в рейтинге WTA Касаткина обыграла 66-ю ракетку мира, испанку Нурию Парризас-Диас — 7:5, 6:2.



Продолжительность противостояния составила 1 часа 38 минут. Россиянка выполнила 5 эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и сделала одну двойную ошибку. Её соперница один раз подала навылет, реализовала 2 брейк-пойнта из 9 и допустила одну двойную ошибку.



В полуфинале соперницей Дарьи Касаткиной станет 78-я ракетка мира, американка Аманда Анисимова. Она с своем четвертьфинале обыграла румынку Ирину Бегу (WTA 62) — 2:6, 6:3, 6:2.



За свою карьеру 24-летняя уроженка Тольятти выиграла 4 турнира под эгидой WTA. В октябре 2018 года она занимала 10-е место в мировом рейтинге, что является наивысшей позицией в её карьере.

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