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Дарья Касаткина уверенно вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Дарья Касаткина уверенно вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал проходящего в австралийском Мельбурне турнира категории WTA-250 с призовым фондом $ 239 477 долларов США.

В ночь на пятницу по московскому времени в четвертьфинальном матче занимающая 26-е место в рейтинге WTA Касаткина обыграла 66-ю ракетку мира, испанку Нурию Парризас-Диас — 7:5, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 часа 38 минут. Россиянка выполнила 5 эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и сделала одну двойную ошибку. Её соперница один раз подала навылет, реализовала 2 брейк-пойнта из 9 и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале соперницей Дарьи Касаткиной станет 78-я ракетка мира, американка Аманда Анисимова. Она с своем четвертьфинале обыграла румынку Ирину Бегу (WTA 62) — 2:6, 6:3, 6:2.

За свою карьеру 24-летняя уроженка Тольятти выиграла 4 турнира под эгидой WTA. В октябре 2018 года она занимала 10-е место в мировом рейтинге, что является наивысшей позицией в её карьере.

Мельбурн-2 (ж). 1/4 финала
07 января 2022, пятница. 05:35 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
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Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
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