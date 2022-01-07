Надаль прошёл в полуфинал турнира в Мельбурне из-за травмы соперника

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия) благодаря травме соперника из Нидерландов Таллона Грикспура.



В матче второго круга он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 7:5. Это первая победа Надаля с августа 2021 года.



Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.



Бывшая первая ракетка мира трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



Предыдущую победу в официальном матче Рафаэль одержал в Вашингтоне в начале августа 2021 года. Турнир в Мельбурне завершится 9 января.



В полуфинале соперником Надаля будет финн Эмиль Руусвори.

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