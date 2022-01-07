Надаль прошёл в полуфинал турнира в Мельбурне из-за травмы соперника
Поделиться
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия) благодаря травме соперника из Нидерландов Таллона Грикспура.
В матче второго круга он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 7:5. Это первая победа Надаля с августа 2021 года.
Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
Бывшая первая ракетка мира трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
Предыдущую победу в официальном матче Рафаэль одержал в Вашингтоне в начале августа 2021 года. Турнир в Мельбурне завершится 9 января.
В полуфинале соперником Надаля будет финн Эмиль Руусвори.
Новость по темеРафаэль Надаль выиграл первый матч с августа 2021 года
Комментарии
- 7 января 2022
-
09:04
-
08:58
-
08:46
-
07:50
-
07:21
-
04:31
-
00:46
-
00:04
- 6 января 2022
-
23:16
-
21:56
-
21:52
-
21:41
-
20:43
-
20:14
-
19:59
-
19:47
-
19:26
-
19:11
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:33
-
16:38
-
16:31
-
16:28
-
15:57
-
15:27
-
15:18
-
14:59
-
14:45
-
13:54
-
13:47
-
13:44
-
13:16
-
13:14
Партнерский контент