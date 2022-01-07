Супруга Джоковича опубликовала трогательный пост и поблагодарила всех за поддержку

Супруга 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Елена поблагодарила болельщиков мужа со всего мира за поддержку во время проблем теннисиста в Австралии.
«Сегодня у нас Рождество, я желаю всем быть здоровыми, счастливыми, в безопасности и вместе со своими семьями. Хотелось бы, чтобы и моя семья сегодня была вместе, но меня утешает то, что хотя бы мы здоровы. И этот опыт сделает нас сильнее.
Спасибо вам, дорогие люди во всем мире, за то, что вы использовали свой голос, чтобы послать любовь и поддержку моему мужу. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться и найти благодарность (и понимание) в этот момент за всё, что происходит. Единственный закон, которому мы все должны подчиняться, где бы мы ни находились, — это любовь и уважение к другим людям. Любовь и прощение — это никогда не ошибка, а могущественная сила», — написала Елена Джокович в своём «инстаграме».
Свой пост Елена Джокович снабдила фотографией, на которой она изображена вместе с теннисистом. Супруги стоят на пляже, обнимаются и целуются.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.
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