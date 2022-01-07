В сборной Польши перед полуфиналом ATP Cup заразился коронавирусом один из игроков
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Польский теннисист Камил Майхржак заразился коронавирусом. Спортсмен сообщил, что сдал положительный тест на COVID перед полуфиналом ATP Cup, в котором поляки сыграют с испанцами.
«Я обязан сняться с ATP Cup. Я следую правилам и протоколам, нахожусь на изоляции, я оповестил о положительном тесте всех, с кем контактировал. Сборная Польши также предприняла все необходимые шаги. Я рад, что с игроками всё в порядке, они готовы к матчу», — написал Майхржак в своём «твиттере».
Майхржак должен был сыграть в одиночном разряде с Пабло Карреньо-Бустой. В итоге польского теннисиста заменил Ян Зелиньский.
Напомним, во втором полуфинале ATP Cup сыграют сборные Канады и России. Сборная России является действующим победителем турнира.
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