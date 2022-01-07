В сборной Польши перед полуфиналом ATP Cup заразился коронавирусом один из игроков

Польский теннисист Камил Майхржак заразился коронавирусом. Спортсмен сообщил, что сдал положительный тест на COVID перед полуфиналом ATP Cup, в котором поляки сыграют с испанцами.



«Я обязан сняться с ATP Cup. Я следую правилам и протоколам, нахожусь на изоляции, я оповестил о положительном тесте всех, с кем контактировал. Сборная Польши также предприняла все необходимые шаги. Я рад, что с игроками всё в порядке, они готовы к матчу», — написал Майхржак в своём «твиттере».



Майхржак должен был сыграть в одиночном разряде с Пабло Карреньо-Бустой. В итоге польского теннисиста заменил Ян Зелиньский.



Напомним, во втором полуфинале ATP Cup сыграют сборные Канады и России. Сборная России является действующим победителем турнира.