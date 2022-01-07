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Троицки: возмущён, что ATP и Australian Open не выпустили заявлений в поддержку Джоковича

Троицки: возмущён, что ATP и Australian Open не выпустили заявлений в поддержку Джоковича
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Капитан сборной Сербии на Кубке Дэвиса Виктор Троицки прокомментировал скандальную историю с соотечественником Новаком Джоковичем. Его не пускают в Австралию, куда он прибыл на Australian Open-2022.

«Это кошмар для спорта. Никто из спортсменов, тем более один из величайших чемпионов, не сталкивался с таким отношением. Можно сказать, что его в каком-то смысле пытают. Это серьёзный скандал, он не имеет никакого отношения к спорту или теннису, всё это — политика.

Федеральные власти Австралии решили показать силу, сделать из Джоковича пример. Ему разрешили приехать, всё было нормально, а теперь разрешение отменили. Бред. Я не знаю, что будет дальше. Но он находится в плохих условиях, его разместили в отеле с беженцами и мигрантами. Теннисист такого уровня не заслуживает подобного отношения.

Я возмущён, что ATP и Australian Open ещё не выпустили заявлений в поддержку Новака. ATP должна защищать своих игроков», — цитирует Троицки L’Equipe.

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