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Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Мельбурне

Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на турнире Мельбурн-2 в Австралии. В четвертьфинале представительница России уступила американке Энн Ли со счётом 1:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 17 минут. 120-я ракетка мира Рахимова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Её соперница, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, семь раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10.

Ли в полуфинале турнира встретится с Александрой Саснович, представляющей Беларусь. Ранее Саснович обыграла датчанку Клару Таусон, которая отказалась от продолжения матча.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет почти $ 240 тыс.

Мельбурн-2 (ж). 1/4 финала
07 января 2022, пятница. 09:05 МСК
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Комментарии
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