Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на турнире Мельбурн-2 в Австралии. В четвертьфинале представительница России уступила американке Энн Ли со счётом 1:6, 5:7.



Матч продолжался 1 час 17 минут. 120-я ракетка мира Рахимова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Её соперница, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, семь раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10.



Ли в полуфинале турнира встретится с Александрой Саснович, представляющей Беларусь. Ранее Саснович обыграла датчанку Клару Таусон, которая отказалась от продолжения матча.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет почти $ 240 тыс.