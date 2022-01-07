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Хачанов обыграл Герасимова и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Хачанов обыграл Герасимова и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале 29-я ракетка мира Хачанов обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Хачанов выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 113-е место в рейтинге ATP, два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале турнира в Аделаиде Хачанов сыграет с хорватом Марином Чиличем. Ранее он уверенно обыграл серба Ласло Джере (6:3, 6:2).

Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет более $ 500 тыс.

Аделаида-1 (м). 1/4 финала
07 января 2022, пятница. 09:40 МСК
Егор Герасимов
113
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
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