Хачанов обыграл Герасимова и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале 29-я ракетка мира Хачанов обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Хачанов выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 113-е место в рейтинге ATP, два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти.



В полуфинале турнира в Аделаиде Хачанов сыграет с хорватом Марином Чиличем. Ранее он уверенно обыграл серба Ласло Джере (6:3, 6:2).



Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет более $ 500 тыс.