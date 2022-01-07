Отец Джоковича: позор идиотам, упрятавшим Новака. Весь мир обязан подняться с Сербией

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался по поводу скандала с сыном, которого не пускают в Австралию. Джокович оформил медисключение для участия в Australian Open, однако оно не убедило пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле.
«Новак и его команда подали те же документы, что и 25 других теннисистов (с медисключениями. — Прим. «Чемпионата»), и у них не было никаких проблем, только у Новака. Они хотят унизить его. Они могли бы сказать: «Новак, не приезжай». И это было бы нормально. Но нет, они хотят его унизить и до сих пор держат в тюрьме.
Его не просто задержали, он в тюрьме. Они забрали все его вещи, даже кошелёк. Они оставили его лишь с телефоном и без сменной одежды, ему негде умыться. Он в тюрьме. Наша гордость — узник этих идиотов. Позор им, весь свободный мир вместе с Сербией должен подняться. За свободу самовыражения, свободу слова, свободу поведения», — приводит слова Джоковича-старшего Daily Mail.
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