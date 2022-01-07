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Халеп — о выходе в полуфинал турнира в Мельбурне: не думала, что способна на это

Халеп — о выходе в полуфинал турнира в Мельбурне: не думала, что способна на это
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Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала об эмоциях от выхода в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В четвертьфинале она обыграла швейцарку Викторию Голубич со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

«Должна признать, это было очень тяжело. Я не думала, что мог выиграть этот матч, но я боролась до конца и горжусь этим. Я очень упорно работала, чтобы добыть этот результат.

Соперница играла просто невероятно. Она сражалась до конца, это заслуживает уважения. Я счастлива, что в концовке смогла выдать сильный отрезок и победить, это многое для меня значит», — цитирует Халеп пресс-служба WTA.

Соперницей Халеп по полуфиналу турнира будет китаянка Чжэн Циньвэнь. Призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет почти $ 240 тыс.

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