Вероника Кудерметова победила Анастасию Потапову и вышла в полуфинал в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под третьим номером, вышла в полуфинал, обыграв соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 4:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.



Вероника, занимающая 31-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, располагающейся на 69-й позиции в рейтинге, 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 239 477 Кудерметова поспорит либо с лидером посева, японкой Наоми Осакой, либо с представительницей Германии Андреа Петкович. Турнир в Мельбурне завершится 9 января.