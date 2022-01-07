Вероника Кудерметова победила Анастасию Потапову и вышла в полуфинал в Мельбурне
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под третьим номером, вышла в полуфинал, обыграв соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 4:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.
Вероника, занимающая 31-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, располагающейся на 69-й позиции в рейтинге, 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 239 477 Кудерметова поспорит либо с лидером посева, японкой Наоми Осакой, либо с представительницей Германии Андреа Петкович. Турнир в Мельбурне завершится 9 января.
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