Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ассоциация игроков, учреждённая Джоковичем, опубликовала заявление по делу Новака

Ассоциация игроков, учреждённая Джоковичем, опубликовала заявление по делу Новака
Комментарии

Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA) опубликовала официальное заявление в связи с делом серба Новака Джоковича. Организация сообщила, что первая ракетка мира в дальнейшем сам прокомментирует свои злоключения в Австралии.

Власти Австралии не пускают Джоковича в страну из-за ошибки в документах при подаче визы. Также сообщалось, что пограничники уличили Новака в отсутствии достаточных оснований для получения медотвода от вакцинации от коронавируса. В настоящее время он находится в карантинном отеле, предполагается, что 10 января его депортируют.

«Господин Джокович подтвердил нам, что с ним всё в порядке. Он также попросил, чтобы мы позволили ему самостоятельно прокомментировать случившееся. Это произойдёт в нужное время.

Со всем уважением к личному мнению по поводу вакцинации, вакцинированные и невакцинированные игроки (с одобренными медотводами) должны быть допущены к соревнованиям. В канун православного Рождества мы благодарны, что с Джоковичем всё в порядке, что можем связаться с ним. Мы продолжим следить за его состоянием и здоровьем», — говорится в заявлении организации.

Отметим, что сам Джокович является основателем PTPA.

Новость по теме
Семья и фанаты Джоковича вышли на улицы Сербии в поддержку теннисиста
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022