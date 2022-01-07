Ассоциация игроков, учреждённая Джоковичем, опубликовала заявление по делу Новака

Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA) опубликовала официальное заявление в связи с делом серба Новака Джоковича. Организация сообщила, что первая ракетка мира в дальнейшем сам прокомментирует свои злоключения в Австралии.



Власти Австралии не пускают Джоковича в страну из-за ошибки в документах при подаче визы. Также сообщалось, что пограничники уличили Новака в отсутствии достаточных оснований для получения медотвода от вакцинации от коронавируса. В настоящее время он находится в карантинном отеле, предполагается, что 10 января его депортируют.



«Господин Джокович подтвердил нам, что с ним всё в порядке. Он также попросил, чтобы мы позволили ему самостоятельно прокомментировать случившееся. Это произойдёт в нужное время.



Со всем уважением к личному мнению по поводу вакцинации, вакцинированные и невакцинированные игроки (с одобренными медотводами) должны быть допущены к соревнованиям. В канун православного Рождества мы благодарны, что с Джоковичем всё в порядке, что можем связаться с ним. Мы продолжим следить за его состоянием и здоровьем», — говорится в заявлении организации.



Отметим, что сам Джокович является основателем PTPA.

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