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Определился первый финалист ATP Cup

Определился первый финалист ATP Cup
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Определился первый финалист турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия). Им стала сборная Испании, которая победила в полуфинале национальную команду Польши.

Испанские теннисисты выиграли обе встречи в одиночном разряде. Вначале Пабло Карреньо-Буста легко расправился с Яном Зелиньским, победив его со счётом 6:2, 6:1, а затем Роберто Баутиста-Агут сломил сопротивление Хуберта Хуркача: 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5).

Во втором полуфинале сразятся национальные команды России и Канады. Матчи состоятся завтра, 8 января. Проведение финальных матчей запланировано на послезавтра, 9 января.

Напомним, сборная России является действующим победителем турнира ATP Cup. На текущем турнире российские теннисисты выиграли все три противостояния в группе.

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