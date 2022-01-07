Федерация тенниса Австралии неправильно информировала игроков об основаниях для медотвода

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) направила неправильную информацию игрокам об обоснованиях для получения медицинских исключений для освобождения от вакцинации от коронавируса, утверждает The Herald Sun. По данным источника, 7 декабря организация направила письмо, в котором утверждалось, что медотвод можно получить, если после 31 июля 2021 года теннисист перенёс коронавирус.



Но ещё 29 ноября организацию проинформировали, что власти Австралии не признают это в качестве достаточного обоснования. Несмотря на это, Tennis Australian выдала несколько медотводов на данном основании.



После скандального дела первой ракетки мира серба Новака Джоковича пограничники начали пересматривать дела ещё нескольких теннисистов, получивших медотводы. Сегодня, 7 января, стало известно, что была аннулирована виза чешки Ренаты Ворачовой.

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