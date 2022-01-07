Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде, уступив Свёнтек
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Польская теннисистка Ига Свёнтек стала полуфиналистом турнира в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале она в трёх сетах обыграла Викторию Азаренко из Беларуси.
Матч завершился со счётом 6:3, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. 27-я ракетка мира Азаренко сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Её соперница, занимающая 9-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале турнира Свёнтек встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти, представляющей Австралию. Она ранее уверенно обыграла американку Софью Кенин (6:3, 6:4).
Призовой фонд турнира составляет почти $ 240 тыс.
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