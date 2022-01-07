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Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде, уступив Свёнтек

Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде, уступив Свёнтек
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Польская теннисистка Ига Свёнтек стала полуфиналистом турнира в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале она в трёх сетах обыграла Викторию Азаренко из Беларуси.

Матч завершился со счётом 6:3, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. 27-я ракетка мира Азаренко сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Её соперница, занимающая 9-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале турнира Свёнтек встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти, представляющей Австралию. Она ранее уверенно обыграла американку Софью Кенин (6:3, 6:4).

Призовой фонд турнира составляет почти $ 240 тыс.

Аделаида-1 (ж). 1/4 финала
07 января 2022, пятница. 11:40 МСК
Виктория Азаренко
27
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		2 6
         
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Комментарии
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