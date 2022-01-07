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Новак Джокович обратился к своим болельщикам в «Инстаграме»

Новак Джокович обратился к своим болельщикам в «Инстаграме»
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к своим болельщикам. Спортсмен поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

«Спасибо людям во всём мире за вашу постоянную поддержку. Я чувствую её и очень признателен за это», — написал Новак в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» новака джоковича

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

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