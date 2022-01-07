Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне, где сыграет с Кудерметовой

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В четвертьфинале она нанесла поражение немке Андреа Петкович в двух сетах.
Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Осака выполнила 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.
В полуфинале турнира в Мельбурне Осака встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Ранее она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 4:6, 6:0. В другом полуфинале встретятся Чжэн Циньвэнь (Китай) и Симона Халеп (Румыния).
Призовой фонд соревнований составляет почти $ 240 тыс.
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