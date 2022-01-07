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Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне, где сыграет с Кудерметовой

Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне, где сыграет с Кудерметовой
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Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В четвертьфинале она нанесла поражение немке Андреа Петкович в двух сетах.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Осака выполнила 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В полуфинале турнира в Мельбурне Осака встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Ранее она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 4:6, 6:0. В другом полуфинале встретятся Чжэн Циньвэнь (Китай) и Симона Халеп (Румыния).

Призовой фонд соревнований составляет почти $ 240 тыс.

Мельбурн-1 (ж). 1/4 финала
07 января 2022, пятница. 14:15 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
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