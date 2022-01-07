Министр спорта Франции: Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос» без вакцинации

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» без прохождения вакцинации от коронавируса. Таким образом, она исключила повторение скандала, который возник с поездкой Джоковича в Австралию на Australian Open.



Ранее Джокович прилетел в Мельбурн, но не смог пройти паспортный контроль. Пограничники решили, что у первой ракетки мира не было оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться.



«Его ситуация будет отличаться от той, в которой окажутся вакцинированные игроки. Тем не менее он сможет сыграть на «Ролан Гаррос» без вакцинации, у нас действует другой коронавирусный протокол. Мы используем «пузырь», — цитирует министра Eurosport со ссылкой на радиостанцию FranceInfo.

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