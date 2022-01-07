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Министр спорта Франции: Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос» без вакцинации

Министр спорта Франции: Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос» без вакцинации
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Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» без прохождения вакцинации от коронавируса. Таким образом, она исключила повторение скандала, который возник с поездкой Джоковича в Австралию на Australian Open.

Ранее Джокович прилетел в Мельбурн, но не смог пройти паспортный контроль. Пограничники решили, что у первой ракетки мира не было оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться.

«Его ситуация будет отличаться от той, в которой окажутся вакцинированные игроки. Тем не менее он сможет сыграть на «Ролан Гаррос» без вакцинации, у нас действует другой коронавирусный протокол. Мы используем «пузырь», — цитирует министра Eurosport со ссылкой на радиостанцию FranceInfo.

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