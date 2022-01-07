Павлюченкова выложила совместное фото с Рублёвым. Они вылечились от ковида

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила совместное фото из Мельбурна (Австралия) с пятым номером мужского рейтинга Андреем Рублёвым. С 17 января там стартует Australian Open.
Отметим, что Павлюченкова и Рублёв становились олимпийскими чемпионами Токио в миксте летом 2021 года. Также оба спортсмена в конце 2021 года заразились коронавирусом, от которого недавно восстановились. Рублёв сдал новые тесты на ковид, которые дали отрицательный результат. Выздоровевшая Павлюченкова уже начала подготовку к Australian Open.
В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).
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