Сандгрен — о вакцинации: буду следовать своим убеждениям, даже если это повредит карьере

Американский теннисист Теннис Сандгрен рассказал о том, как его позиция по поводу вакцинации может повлиять на карьеру.
«Я вообще не жалею, что не вакцинировался. Мы идём по опасному пути, нас заставляют делать то, что мы не хотим. Я буду следовать своим убеждениям, даже если это повредит моей карьере.
Возможно, в этом году всё устаканится, по крайней мере, я надеюсь на это. Планирую сыграть в США до US Open. Один «Большой шлем» лучше, чем вообще ни одного», — приводит слова Сандгрена Sky News.
Напомним, американец Теннис Сандгрен не выступит на Australian Open в 2022 году. Спортсмен не полетит в Австралию, так как не вакцинировался от коронавируса.
Американский спортсмен не пытался получить медицинское исключение. По словам теннисиста, для этого у него не было оснований.
- 7 января 2022
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