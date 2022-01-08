Ворачова: надеюсь, Джокович добьётся своего, но не хочу тратиться на политическую войну

Чешская теннисистка Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, прокомментировала свою депортацию из страны.
«Видимо, федерация тенниса Австралии нас дезинформировала, и это неприятно. Я хотела сосредоточиться на теннисе, а не визах и карантинах. Очень странно, что я уже провела здесь неделю, сыграла матч, а потом меня попросили уехать.
Когда приехала, мои документы изучили, но никаких проблем не было. Пограничная служба меня пропустила, и я больше времени провела с чиновниками из штата Виктория, которые куда-то отправляли мои данные.
Я не собираюсь бороться с этим. Надеюсь, Джокович добьётся своего, но я не хочу тратить время на политическую войну, которая началась тут. С одной стороны, я попала в эту ситуацию из-за Новака – и, видимо, я не единственная. С другой стороны, хочу, чтобы ему разрешили сыграть. Всё-таки мы приехали играть на соревнованиях.
Мы прочитали правила, следовали им, в результате долгого процесса получили медицинские исключения. Не понимаю, почему мы должны сидеть взаперти в отеле. Это очень грустно. Планировала поставить вакцину после сезона, но, к сожалению, в этот момент заразилась. И у меня уже не было времени привиться. Так что я ничего не имею против вакцинации, в отличие от Джоковича. Наши случаи совершенно разные», — приводит слова Ворачовой Idnes.cz.
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