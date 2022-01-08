Премьер Великобритании поддержал позицию властей Австралии в отношении Джоковича

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал позицию властей Австралии в отношении Новака Джоковича, заявив, что вакцинация — это «очень хорошая идея».



«Это дело Австралии, у них дружественное правительство, и я очень его уважаю австралийское правительство. Но, очевидно, я полностью разделяю точку зрения австралийских властей, сделать прививку [от коронавируса ] — это очень хорошая идея», — высказался Джонсон на тему ситуации с Джоковичем, сообщает Tennis World со ссылкой на Sportskeeda.



После аннулирования визы Новака Джоковича премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что «никто не может быть выше правил».



Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.



Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак выигрывал данный турнир девять раз, в том числе в прошлом году.

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