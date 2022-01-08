Анисимова начала тренироваться под руководством Кэхилла — экс-наставника Халеп

Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова начала тренироваться под руководством австралийца Даррена Кэхилла — экс-наставника бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.
Анисимова (78-я ракетка мира) обратилась к Кэхиллу в межсезонье, и на этой неделе на теннисном турнире в Мельбурне ей очень понравилась его помощь, сообщается в «твиттере» WTA Insider.
«Мы только начинаем [сотрудничество] и знакомимся друг с другом. Посмотрим, как всё пойдет, и, надеюсь, что оно может стать долгосрочным. Я надеюсь, что так оно и будет», — рассказала Аманда Анисимова.
На турнире в Мельбурне Анисимова дошла до финала, в котором встретится с победителем пары Энн Ли (США) – Александра Саснович (Беларусь).
Турнир в Мельбурне проходит с 4 по 9 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 239 тыс. Действующим победителем турнира является Элисе Мертенс.
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