Анисимова начала тренироваться под руководством Кэхилла — экс-наставника Халеп

Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова начала тренироваться под руководством австралийца Даррена Кэхилла — экс-наставника бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.



Анисимова (78-я ракетка мира) обратилась к Кэхиллу в межсезонье, и на этой неделе на теннисном турнире в Мельбурне ей очень понравилась его помощь, сообщается в «твиттере» WTA Insider.



«Мы только начинаем [сотрудничество] и знакомимся друг с другом. Посмотрим, как всё пойдет, и, надеюсь, что оно может стать долгосрочным. Я надеюсь, что так оно и будет», — рассказала Аманда Анисимова.

На турнире в Мельбурне Анисимова дошла до финала, в котором встретится с победителем пары Энн Ли (США) – Александра Саснович (Беларусь).



Турнир в Мельбурне проходит с 4 по 9 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 239 тыс. Действующим победителем турнира является Элисе Мертенс.