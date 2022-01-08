В финале турнира в Мельбурне Вероника Кудерметова сыграет с Симоной Халеп

Определилась соперница россиянки Вероники Кудерметовой по финалу проходящего в австралийском Мельбурне теннисного турнира Melbourne Summer Set 1.



Ей стала румынка Симона Халеп, которая в полуфинале обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2.

На турнире в Мельбурне Халеп посеяна под вторым номером.



Напомним, сама Кудерметова вышла в финал без игры, поскольку ее соперница по полуфинальному противостоянию — победительница четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осака (Япония) — отказалась выходить на корт, сославшись на травму.



Финальный матч Халеп-Кудерметова состоится 9 января.



За свою карьеру Симона Халеп дважды выигрывала турниры «Большого шлема». В настоящее время экс-первая ракетка мира занимает в мировом рейтинге 20-е место. Вероника Кудерметова находится в нём на 31-й строчке.