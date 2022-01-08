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В финале турнира в Мельбурне Вероника Кудерметова сыграет с Симоной Халеп

В финале турнира в Мельбурне Вероника Кудерметова сыграет с Симоной Халеп
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Определилась соперница россиянки Вероники Кудерметовой по финалу проходящего в австралийском Мельбурне теннисного турнира Melbourne Summer Set 1.

Ей стала румынка Симона Халеп, которая в полуфинале обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2.

Мельбурн-1 (ж). 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 05:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп

На турнире в Мельбурне Халеп посеяна под вторым номером.

Напомним, сама Кудерметова вышла в финал без игры, поскольку ее соперница по полуфинальному противостоянию — победительница четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осака (Япония) — отказалась выходить на корт, сославшись на травму.

Финальный матч Халеп-Кудерметова состоится 9 января.

За свою карьеру Симона Халеп дважды выигрывала турниры «Большого шлема». В настоящее время экс-первая ракетка мира занимает в мировом рейтинге 20-е место. Вероника Кудерметова находится в нём на 31-й строчке.

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