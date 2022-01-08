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Брат Джоковича: теннис — последнее, о чём думает Новак

Брат Джоковича: теннис — последнее, о чём думает Новак
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Брат Новака Джоковича Джордже рассказал о состоянии спортсмена прямо сейчас.

«Он полон эмоций, а теннис и турнир «Большого шлема» в настоящее время – последнее, о чём он думает. Единственное, чего он хочет – это увидеть, как восторжествует справедливость и как будет раскрыта вся правда.

Он прошёл все этапы эмоций. Он был зол, несчастен, грустен, а теперь иронично смеётся. Сегодня он миролюбив, и сегодня на Рождество он решил ни о чём не беспокоиться, а предоставить властям делать свою работу», – цитирует Джордже Джоковича The Age.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

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