Вера Звонарёва не смогла выйти в финал турнира в Мельбурне в парном разряде
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва не смогла выйти в финал соревнований в Мельбурне (Австралия) в парном разряде. В полуфинале она в дуэте с представительницей Словакии Викторией Кужмовой проиграла американкам Айше Мухаммад и Джессике Пегуле со счётом 3:6, 7:6 (7:2), [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Звонарёва и Кужмова, посеянные под третьим номером, дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц, получивших второй номер посева, 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
В финале Мухаммад и Пегула сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмине Паолини.
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