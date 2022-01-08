Вера Звонарёва не смогла выйти в финал турнира в Мельбурне в парном разряде

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва не смогла выйти в финал соревнований в Мельбурне (Австралия) в парном разряде. В полуфинале она в дуэте с представительницей Словакии Викторией Кужмовой проиграла американкам Айше Мухаммад и Джессике Пегуле со счётом 3:6, 7:6 (7:2), [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Звонарёва и Кужмова, посеянные под третьим номером, дважды подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц, получивших второй номер посева, 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале Мухаммад и Пегула сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмине Паолини.