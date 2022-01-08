Кирьос напомнил, как Джокович жертвовал деньги на борьбу с лесными пожарами

Австралийский теннисист Ник Кирьос призвал не забывать о том, что серб Новак Джокович, которому грозит депортация из Австралии, ранее оказывал помощь стране.



«Я думаю, что он нам тоже помог. Например, во время лесных пожаров он поддерживал нас, помогал нам. Мне кажется, мы так быстро забываем об этом, или СМИ так быстро забывают такие обстоятельства», — приводит в своём «твиттере» слова Кирьоса журналистка Рим Аббулейль.



«Если Джоковичу разрешат сыграть на Australian Open, то вопросов про его нижнюю планку даже не будет. Я думаю, он будет в ярости. Он будет очень настроен сыграть хорошо. Думаю, у него не будет проблем с подготовкой. По-моему, это только добавит ему топлива», — добавил Ник Кирьос.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.



В 2020 году Новак Джокович пожертвовал $ 25 тысяч на борьбу с лесными пожарами в Австралии, которые угрожали старту Australian Open.